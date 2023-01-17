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Гроб народной артистки СССР Инны Чуриковой несут к месту захоронения

Общество
Гроб народной артистки СССР Инны Чуриковой несут к месту захоронения

Гроб с телом народной артистки СССР Инны Чуриковой несут к месту захоронения. Актриса найдет покой на Новодевичьем кладбище, где похоронены режиссер Владимир Меньшов и актер Василий Лановой.

Поклонники и близкие не смогли сдержать слез, когда увидели гроб на кладбище. Чурикова скончалась 14 января в московской больнице. Актрисе было 79 лет и она до последнего мечтала снова выйти на сцену родного театра «Ленком Марка Захарова».

О смерти актрисы высказались многие культурные деятели и коллеги. Режиссер Дмитрий Барщевский признался, что знал Чурикову более 30 лет, с тех пор, как начал работать в «Ленкоме». Он назвал кончину артистки невосполнимой потерей.
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