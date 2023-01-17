Гроб народной артистки СССР Инны Чуриковой несут к месту захоронения

Поклонники и близкие не смогли сдержать слез, когда увидели гроб на кладбище. Чурикова скончалась 14 января в московской больнице. Актрисе было 79 лет и она до последнего мечтала снова выйти на сцену родного театра «Ленком Марка Захарова».