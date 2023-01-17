Первый случай заражения корью зарегистрировали в Тольятти

Мэр Тольятти Николай Ренц обратился к жителям города с призывом делать своим детям прививки от кори, если они по каким-либо причинам до сих пор не вакцинировались.
Как сообщает информационный портал sovainfo.ru, корь является тяжелым заболеванием, которое может привести к летальному исходу. Кроме того, инфекция способна вызывать корьевые энцефалиты, поражения мозга, и последствия этого недуга могут быть весьма серьезными, предупредил имеющий профессию врача чиновник.
По словам Ренца, не стоит считать, что корь переносится легко. Поэтому если ваши дети еще не вакцинировались, то обязательно сделайте это как можно скорее. Вакцина есть, и она работает, подчеркнул глава Тольятти.