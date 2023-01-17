Российский президент прокомментировал уровень ВВП в стране за 2022 год

Уровень внутреннего валового продукта (ВВП) России по итогам 2022 года сократился только на 2,5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе экономического совещания.
По его словам, предварительные прогнозы не исключали падения до 20%, но в итоге оно составило не более 2,5%.
Ранее президент отметил, что показатель инфляции в России составил 11,9%, хотя аналитики ЦБ РФ и правительства прогнозировали более высокий уровень. Также российский лидер поручил поддерживать положительные тенденции в экономике.
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, участие в совещании принимают министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.