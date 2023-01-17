Путин: уровень инфляции в России по итогам 2022 года оказался ниже прогнозов

Как анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков, после российского лидера глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников представит доклад о главных задачах развития экономики в 2023 году, вице-премьер Марат Хуснуллин расскажет о программах инфраструктурного развития, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина даст оценку экономической ситуации, а министр финансов Антон Силуанов сообщит о федеральном бюджете.