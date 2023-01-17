Путин: уровень инфляции в России по итогам 2022 года оказался ниже прогнозов

Инфляционный уровень в России по итогам минувшего года оказался ниже прогнозов Центрального банка РФ и кабмина, констатировал президент Владимир Путин.
Инфляция в стране за 2022 год составила 11,9%, сообщил глава государства на своем выступлении в рамках экономического совещания.
Как анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков, после российского лидера глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников представит доклад о главных задачах развития экономики в 2023 году, вице-премьер Марат Хуснуллин расскажет о программах инфраструктурного развития, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина даст оценку экономической ситуации, а министр финансов Антон Силуанов сообщит о федеральном бюджете.