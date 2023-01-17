Власти Испании отказались поставлять Украине собственные танки Leopard

Испания не намерена поставлять на Украину собственные танки Leopard, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
Выступая в рамках Всемирного экономического форума, дипломат напомнил, что испанские власти с самого начала украинского кризиса поступали именно так, как считали необходимым для оказания поддержки Киеву.
При этом министр подчеркнул, что одной из ключевых задач считает именно урегулирование ситуации.
«Эта возможность не рассматривается на данный момент», — сказал он, говоря о возможности поставок танков.
Ранее, как передает телеканал «360», президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков немецкого производства.