Врач Малышев объяснил причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали 40% рост заболеваемости COVID-19 на территории России. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев объяснил причины этого явления.
Малышев подчеркнул, что резкий рост числа пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, можно объяснить сезонностью COVID-19. По его словам, зимой практически всегда растут показатели заболеваемости респираторными болезнями, к числу которых относится и COVID-19.
«Во-вторых, сейчас у нас были рождественские праздники, дети были на каникулах, взрослые тоже не работали, вернулись и друг с другом тесно общаются, и друг друга заражают», — уточнил инфекционист в беседе с изданием «Лента.Ru».
Врач рекомендует россиянам соблюдать все установленные меры предосторожности. В частности он советует соблюдать социальную дистанцию, носить маску и пройти процедуру вакцинации от коронавируса.