Врач Малышев объяснил причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Малышев подчеркнул, что резкий рост числа пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, можно объяснить сезонностью COVID-19. По его словам, зимой практически всегда растут показатели заболеваемости респираторными болезнями, к числу которых относится и COVID-19.