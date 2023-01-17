Валерия Ланская оставила трогательное послание находящемуся в реанимации Костомарову

Актриса театра и кино Валерия Ланская переживает из-за госпитализации фигуриста Романа Костомарова. Она оставила трогательное послание спортсмену в социальных сетях.
Ланская и Костомаров являются партнерами по проекту «Ледниковый период». Она переживает за жизнь фигуриста, которую пытаются спасти врачи. Актриса обратилась к спортсмену и понадеялась, что в скором времени он встанет на ноги.
«Ты ведь можешь! Давай! Борись! Пожалуйста! Ром, Рома! Я не знаю, как и где правильно выразить то, что так болит», — написала Ланская в социальных сетях.
Костомаров попал в больницу 10 января с воспалением легких. Стало известно, что фигурист долгое время болел, но не щадил себя и продолжал работать. Доктора оценивают его состояние как стабильно тяжелое.