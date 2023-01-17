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Путин обозначил задачи по развитию российской экономики

Экономика
Путин обозначил задачи по развитию российской экономики

Президент России Владимир Путин приступил к проведению совещания по экономике. В начале мероприятия он поставил ряд задач по ее развитию.

В частности, глава государства призвал поддержать позитивный тренд экономического развития. Также он акцентировал внимание на имеющиеся проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в ряде регионов страны.

В процессе совещания также ожидаются доклады министра экономического развития Максима Решетникова, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера Марата Хуснуллина и министра финансов Антона Силуанова.
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