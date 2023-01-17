Школьница семь раз ударила ножом сверстницу на уроке по алгебре в Дагестане

Несчастный случай произошел на уроке по алгебре в одной из школ Дагестана. Ученица девятого класса выхватила нож и не менее семи раз ударила им сверстницу прямо в классе, сообщает РЕН ТВ.
Вторая девочка получила множественные ножевые ранения. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи оперативно госпитализировали пострадавшую.
Спустя какое-то время агрессивно настроенная школьница призналась в содеянном. Сотрудники правоохранительных органов задержали хулиганку. Устанавливаются мотивы и обстоятельства вооруженного нападения.
Ранее стало известно, что вооруженный ножом житель Орска напал на родителей и деда, причинив вред их здоровью. Дебошира арестовали и приговорили к трем годам колонии, сообщало РИА56.