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Школьница семь раз ударила ножом сверстницу на уроке по алгебре в Дагестане

Происшествия
Школьница семь раз ударила ножом сверстницу на уроке по алгебре в Дагестане

Несчастный случай произошел на уроке по алгебре в одной из школ Дагестана. Ученица девятого класса выхватила нож и не менее семи раз ударила им сверстницу прямо в классе, сообщает РЕН ТВ.

Вторая девочка получила множественные ножевые ранения. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи оперативно госпитализировали пострадавшую.

Спустя какое-то время агрессивно настроенная школьница призналась в содеянном. Сотрудники правоохранительных органов задержали хулиганку. Устанавливаются мотивы и обстоятельства вооруженного нападения.

Ранее стало известно, что вооруженный ножом житель Орска напал на родителей и деда, причинив вред их здоровью. Дебошира арестовали и приговорили к трем годам колонии, сообщало РИА56.
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