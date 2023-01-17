Актрису Инну Чурикову похоронили рядом с Меньшовым и Лановым на Новодевичьем кладбище

Народную артистку СССР Инну Чурикову, покорившую зрителей своей ролью в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» и перевоплощениями в десятках других кинолент, похоронили на Новодевичьем кладбище города Москвы.
Местом последнего пристанища скончавшейся 14 января в возрасте 79 лет актрисы театра и кино стал участок, расположенный неподалеку от могил известного кинорежиссера Владимира Меньшова и народного артиста СССР Василия Ланового.
Прощание с актрисой прошло в храме Христа Спасителя, куда доставили венок от президента России Владимира Путина. По окончании церемонии гроб с телом Чуриковой вынесли под колокольный звон, после чего доставили к месту проведения похорон.