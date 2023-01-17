Форвард «Крыльев Советов» Сычевой отказал европейским клубам из-за требования получить гражданство Украины

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал, почему не получился вариант с переездом в Европу. Заинтересованные в услугах форварда команды требовали игрока сменить российское гражданство на украинское.
Футболистом в текущее зимнее трансферное окно интересовались клубы, представляющие немецкую Бундеслигу. Представители команды готовы были предложить контракт Сычевому, если тот получит гражданство Украины. Новичок «Крыльев Советов» отказался от такой возможности, сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Сычевой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 15 матчей. Всего на счету 26-летнего нападающего 14 голов и одна результативная передача.