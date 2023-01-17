В Петербурге пожар охватил сауну в подвале доходного дома Соколовского

Напомним, что пожары в исторических зданиях Северной столицы перестали быть редким явлением. Огонь уничтожает объекты культурного наследия уже несколько лет. Эта проблема не волнует команду губернатора Александра Беглова — Петербург потерял уже десятки старинных домов.