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В Петербурге пожар охватил сауну в подвале доходного дома Соколовского

Происшествия
В Петербурге пожар охватил сауну в подвале доходного дома Соколовского

В доходном доме К. М. Соколовского на Петропавловской улице в Петербурге произошло возгорание. По словам очевидцев, от сауны, расположенной в подвале исторического дома, поднимается густой черный дым.

В экстренных службах пока не прокомментировали ситуацию. Сведения о пострадавших не поступали. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Напомним, что пожары в исторических зданиях Северной столицы перестали быть редким явлением. Огонь уничтожает объекты культурного наследия уже несколько лет. Эта проблема не волнует команду губернатора Александра Беглова — Петербург потерял уже десятки старинных домов.
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