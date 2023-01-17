Инфекционист Тимаков рассказал, какие симптомы вызывает коронавирус «Кракен»

Новый подвид омикрон-штамма коронавирусной инфекции «Кракен» вызывает у пациентов симптомы, похожие на симптомы ОРВИ. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он рассказал, как протекает COVID-19 при заражении данным вариантом.
Врач утверждает, что пациенты, заразившиеся «Кракеном», могут не распознать COVID-19. Это обусловлено тем, что заразившиеся им пациенты страдают от обычных симптомов ОРВИ, в том числе от кашля и повышенной температуры тела. Однако Тимаков подчеркнул, что данные симптомы могут наблюдаться в течение более длительного периода.
«Более длительно возможно сохранение изменений со стороны верхних дыхательных путей», — цитирует специалиста SM.News.
При поражении верхних дыхательных путей пациенты могут испытывать длительный кашель, дискомфорт со стороны носоглотки, а также повышенную утомляемость. Кроме того, «Кракен» может спровоцировать появление расстройств желудочно-кишечного тракта.