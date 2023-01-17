Инфекционист Тимаков рассказал, какие симптомы вызывает коронавирус «Кракен»

Врач утверждает, что пациенты, заразившиеся «Кракеном», могут не распознать COVID-19. Это обусловлено тем, что заразившиеся им пациенты страдают от обычных симптомов ОРВИ, в том числе от кашля и повышенной температуры тела. Однако Тимаков подчеркнул, что данные симптомы могут наблюдаться в течение более длительного периода.