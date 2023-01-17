Волгодонские медики начнут получать специальную социальную выплату

Как пишет сетевое издание «ДонДей-Волгодонск», эту меру ввели постановлением правительства с января 2023 года. Выплата назначена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых медучреждений, а также работающим на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер платежей в зависимости от категории сотрудника и вида организации составит от 4 500 до 18 500 рублей.