Волгодонские медики начнут получать специальную социальную выплату

Медработникам Ростовской области, в том числе и вологодонским, начнут выделять специальную соцвыплату. Об этом проинформировали в Социальном фонде России.
Как пишет сетевое издание «ДонДей-Волгодонск», эту меру ввели постановлением правительства с января 2023 года. Выплата назначена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых медучреждений, а также работающим на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер платежей в зависимости от категории сотрудника и вида организации составит от 4 500 до 18 500 рублей.
Деньги будут направляться из средств Социального фонда РФ и предоставляться на основании сведений, полученных из медучреждений. По итогам каждого месяца будет формироваться электронный список сотрудников, имеющих право на получение соцпомощи, и направляться в СФР.
Перечисление денег планируют производить в течение семи рабочих дней после того, как медорганизация составит и передаст в фонд перечень работников. При этом, сотрудникам не надо ничего делать для получения соцподдержки – выплата будет происходить автоматически.