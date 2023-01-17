Депутаты ЕР решили продолжить участие в спецоперации после завершения контрактов

Российские парламентарии от партии «Единая Россия» приняли решение продлить свои контракты и продолжить участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщил секретарь Генсовета политсилы Андрей Турчак.
Соответствующая информация была опубликована в официальном Telegram-канале парламентария 17 января. Уточняется, что продолжить службу в рядах российской армии и дальше освобождать Донбасс от нацистов решили депутаты ГД Сергей Сокол, Олег Голиков и Евгений Первышов.
«Наши депутаты ГД, ушедшие на фронт, продлевают свои трехмесячные контракты и остаются в зоне СВО», — написал Турчак.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва полностью освободит украинский народ от неонацистского руководства.