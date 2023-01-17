Власти Башкирии потратят 6,8 млрд рублей на развитие спорта в республике

Премьер-министр республики отметил, что в Башкирии есть налаженная спортивная инфраструктура, отвечающая самым высоким международным стандартам, и власти намерены и далее ее развивать. Будет сделано все возможное для того, чтобы у людей в городах и районах прямо рядом с домом были доступные, хорошо оборудованные спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, хоккейные коробки.