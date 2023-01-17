Власти Башкирии потратят 6,8 млрд рублей на развитие спорта в республике

В этом году на развитие спорта в республике будет направлено 6,8 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава правительства Башкирии Андрей Назаров.
Он также добавил, что за 2023 год власти доведут обеспеченность жителей республики спортивными сооружениями до 73,3%. Мероприятия, направленные на формирование культуры здорового образа жизни привели к тому, что количество любителей спорта в регионе превысило 55% от общей численности населения, сообщает сетевое издание UfaTime.ru.
Премьер-министр республики отметил, что в Башкирии есть налаженная спортивная инфраструктура, отвечающая самым высоким международным стандартам, и власти намерены и далее ее развивать. Будет сделано все возможное для того, чтобы у людей в городах и районах прямо рядом с домом были доступные, хорошо оборудованные спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, хоккейные коробки.