Власти Буркина-Фасо рассказали о росте числа пользователей национального сегмента интернета

Уагадугу, 17 января. Министр связи Буркина-Фасо Жан Эммануэль Уэдраого выступил перед Переходным законодательным собранием (ALT) с докладом о развитии местного интернет-сегмента.
Глава ведомства заявил, что использование Всемирной паутины стало привычным для жителей страны. Свыше шести миллионов граждан ежедневно выходят в Сеть на работе и дома.
В последний год власти отметили рост активных пользователей социальных сервисов. Буркинийцы зарегистрировали более двух миллионов личных страниц.
Министр напомнил, что государство не регулирует деятельность граждан в интернете. Однако поправки к Уголовному кодексу содержат ряд положений, которые касаются ответственности в отношении ложных новостей и провокационных публикаций.
Жан Эммануэль Уэдраого предложил депутатам актуализировать законодательство для защиты прав человека в Сети. В частности, он упомянул ратификацию Малабского протокола о киберпреступлениях и защите личной информации.
Ранее представители Министерства цифрового перехода, почты и электронных коммуникаций Буркина-Фасо одобрили использование универсальной подписи (ЭЦП) в официальных документах. Правительственные эксперты по информационной безопасности утвердили перечень сертифицированных приложений для применения методики.