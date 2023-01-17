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Глава ЕК назвала целью санкций рецессию российской экономики на десятилетия

Экономика
Глава ЕК назвала целью санкций рецессию российской экономики на десятилетия

Главная цель антироссийских санкций заключается в погружении экономики России в рецессию на десятки лет. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

По ее словам, благодаря вводимым рестрикциям российская индустрия лишается современных и критических технологий.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что десятый пакет санкций против Москвы, разрабатываемый сейчас в ЕС, может содержать ограничения против ряда российских СМИ и банков. Кроме того, новый пакет предусматривает санкционные меры и против Белоруссии.
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