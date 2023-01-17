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Захарова сочла Бербок тараном по продвижению интересов НАТО в Германии

Политика
Захарова сочла Бербок тараном по продвижению интересов НАТО в Германии

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сочла главу МИД ФРГ Анналену Бербок тараном по продвижению интересов Североатлантического альянса в Германии.

По ее мнению, немецкий министр похожа на главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом Захарова рассказала в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Это человек, чуждый внешней политике и дипломатии, человек, чуждый практике международных отношений, это человек, сделавший политическую карьеру совершенно на других основах», — указала она.

Ранее сообщалось, что указания главы Бербок канцлеру ФРГ шокировали немцев. Они раскритиковали министра за попытку дискредитировать Шольца.
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