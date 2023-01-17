Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сочла главу МИД ФРГ Анналену Бербок тараном по продвижению интересов Североатлантического альянса в Германии.
По ее мнению, немецкий министр похожа на главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом Захарова рассказала в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Это человек, чуждый внешней политике и дипломатии, человек, чуждый практике международных отношений, это человек, сделавший политическую карьеру совершенно на других основах», — указала она.
Ранее сообщалось, что указания главы Бербок канцлеру ФРГ шокировали немцев. Они раскритиковали министра за попытку дискредитировать Шольца.