Эксперты АТОР рассказали об актуальных правилах выдачи шенгенских виз россиянам

Эксперты Ассоциации туроператоров России предупредили жителей о важной особенности получения шенгенских виз.
По их данным, россиянам теперь куда сложнее получить шенген. «Самым неприятным» изменением эксперты АТОР назвали короткий срок выдаваемых виз. Они подчеркнули, что теперь жители могут забыть о мультишенгене на два-три года, а тем более на пять лет.
«Хорошо, если оформят многократную на шесть месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», — сказал представитель одного из российских туроператоров.
В АТОР обратили внимание, что вычислить логику консульств Европейского союза пока не удается. Эксперты отмечают, что срок выдаваемых виз фактически определяется «лотереей». Туристов призвали готовиться к получению шенгена меньшим сроком действия, чем они запрашивают.