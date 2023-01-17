Эксперты АТОР рассказали об актуальных правилах выдачи шенгенских виз россиянам

По их данным, россиянам теперь куда сложнее получить шенген. «Самым неприятным» изменением эксперты АТОР назвали короткий срок выдаваемых виз. Они подчеркнули, что теперь жители могут забыть о мультишенгене на два-три года, а тем более на пять лет.