Режиссер Дмитрий Барщевский рассказал о знакомстве Чуриковой с Панфиловым

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Барщевский оказался в числе российских артистов, провожавших в последний путь актрису театра и кино Инну Чурикову. Говоря о ней, он не мог не вспомнить о знакомстве звезды с ее супругом Глебом Панфиловым.