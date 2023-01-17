Режиссер Дмитрий Барщевский рассказал о знакомстве Чуриковой с Панфиловым

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Барщевский оказался в числе российских артистов, провожавших в последний путь актрису театра и кино Инну Чурикову. Говоря о ней, он не мог не вспомнить о знакомстве звезды с ее супругом Глебом Панфиловым.
Как признался Барщевский, эту историю в первую ночь после смерти Чуриковой ему рассказал сам Панфилов. Как оказалось, будущих супругов свел вместе народный артист СССР Ролан Быков.
«Это совершенно не разделимая пара. В первую ночь, когда ушла Инна, Глеб вспоминал, как они познакомились. Ролан Быков сказал Глебу: «Есть такая актриса — Чурикова», — и назвал имя другое, не Инна. Это было все на «Мосфильме», и Глеб Анатольевич послал ассистента искать актрису Чурикову. В ТЮЗе сказали: «У нас есть актриса Чурикова, только ее зовут Инна». Сделали фото, прислали, и там сказали, что это актриса, которую он искал. Глеб в тот день очень порезался и пришел на студию со следами пореза. Было очень много крови. Там сидела девушка в образе и читала сценарий. Глазами он увидел, что это та самая актриса фильма «В огне брода нет». У него потекла кровь из носа. Потом они шли на Невский, там — Марсово поле, Троицкий мост. Он вспоминал: «Мы шли и разговаривали. Так я понял, что встретил свою судьбу». Это была неразрывная пара», — сказал он корреспонденту ФАН.
Чуриковой не стало 14 января. Народная артистка СССР ушла из жизни в возрасте 79 лет. На церемонии прощания с ней овдовевший Панфилов сделал снимок жены в гробу.