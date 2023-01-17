Дмитрий Барщевский назвал покойную Инну Чурикову великой актрисой

Режиссер Дмитрий Барщевский высказался о смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой. Он назвал покойную великой актрисой.
Барщевский прибыл на церемонию прощания с Чуриковой, которая проходила в храме Христа Спасителя в Москве. Режиссер сказал много теплых слов в адрес актрисы и признался, что был счастлив дружить с ней на протяжении 30 лет.
«Инна Михайловна Чурикова — великая русская актриса. Посчастливилось ее знать более 30 лет. Она сыграла главную женскую роль в нашем киноромане «Московская сага». Утрата невосполнимая — это очевидно», — высказался Барщевский корреспонденту ФАН.
Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни. Официальной причиной смерти актрисы назвали остановку сердца. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоятся ее коллега Василий Лановой и режиссер Владимир Меньшов.