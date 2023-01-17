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Читатели Die Welt сравнили возможные поставки немецких танков Украине с эвтаназией

Армия
Читатели Die Welt сравнили возможные поставки немецких танков Украине с эвтаназией

Читатели газеты Die Welt негативно отреагировали на слова министра обороны ФРГ Роберта Хабека, призывавшего разрешить Польше и другим странам поставлять Украине танки Leopard 2.

Некоторые немцы резко осудили министра, отметив, что поставки тяжелой военной техники украинской армии могут привести к эскалации конфликта. По их словам, Берлин должен заставить президента Украины Владимира Зеленского сосредоточиться на переговорах.

«Вот именно, продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит, вот это действительно большое подспорье, эвтаназия», — съязвил один из пользователей.

Жители Германии убеждены, что Зеленский всеми силами пытается втянуть как можно больше стран Запада в конфликт.
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