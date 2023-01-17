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Житель Татарстана сгорел в машине из-за ДТП

Происшествия
Житель Татарстана сгорел в машине из-за ДТП

В УГИБДД России по Татарстану рассказали о смертельном ДТП в Бугульминском районе.

По данным ведомства, трагический дорожный инцидент произошел на автотрассе «Казань – Оренбург». Уточняется, что водитель автомобиля «Лада Гранта» превысил допустимую скорость, потерял управление машиной и выехал на полосу встречного движения, сообщают «Челнинские известия».

В результате лобового столкновения с автомобилем «Лексус» его машина свалилась в кювет и загорелась. Водитель «Лады Гранта» сгорел вместе с автомобилем. Водитель «Лексуса» был госпитализирован, а его пассажир погиб. Расследование ДТП продолжается.
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