Житель Татарстана сгорел в машине из-за ДТП

В результате лобового столкновения с автомобилем «Лексус» его машина свалилась в кювет и загорелась. Водитель «Лады Гранта» сгорел вместе с автомобилем. Водитель «Лексуса» был госпитализирован, а его пассажир погиб. Расследование ДТП продолжается.