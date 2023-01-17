Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова простилась с актрисой Инной Чуриковой в Москве

Решение о переносе траурной церемонии прощания с умершей 14 января в возрасте 79 лет народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храм Христа Спасителя оказалось верным. Такое мнение высказала министр культуры России Ольга Любимова. Она тоже пришла простится с актрисой.
Как отметила в беседе с ТАСС глава культурного ведомства, сцена театра «Ленком», в котором изначально планировали проводить в последний путь усопшую актрису, не смогла бы вместить то огромное количество людей, которые пришли на церемонию.
Ранее актриса театра и кино Александра Захарова рассказала о первом появлении Чуриковой на сцене «Ленкома». По словам внучки театрального режиссера Марка Захарова, это был спектакль «Тиль».