Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате атаки со стороны ВСУ пострадал один человек, пишет губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, пострадавший получил ранение легкой степени тяжести, ему уже оказывают медицинскую помощь. Осколки украинских снарядов выбили окна в частных домовладениях и повредили один автомобиль, отметил Гладков.
В настоящий момент проводится подомовой обход территории. Другие подробности инцидента уточняются.
Ранее стало известно, что украинский дрон предпринял попытку атаковать крупную электроподстанцию в Брянске, сбросив на важный объект две гранаты. Один из снарядов с беспилотника ВСУ не взорвался, а другой своим телом накрыл охранник подстанции, получив травмы, сообщал «Царьград».