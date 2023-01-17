ВСУ обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области

Ранее стало известно, что украинский дрон предпринял попытку атаковать крупную электроподстанцию в Брянске, сбросив на важный объект две гранаты. Один из снарядов с беспилотника ВСУ не взорвался, а другой своим телом накрыл охранник подстанции, получив травмы, сообщал «Царьград».