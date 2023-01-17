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ВСУ обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области

Происшествия
ВСУ обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате атаки со стороны ВСУ пострадал один человек, пишет губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, пострадавший получил ранение легкой степени тяжести, ему уже оказывают медицинскую помощь. Осколки украинских снарядов выбили окна в частных домовладениях и повредили один автомобиль, отметил Гладков.

В настоящий момент проводится подомовой обход территории. Другие подробности инцидента уточняются.

Ранее стало известно, что украинский дрон предпринял попытку атаковать крупную электроподстанцию в Брянске, сбросив на важный объект две гранаты. Один из снарядов с беспилотника ВСУ не взорвался, а другой своим телом накрыл охранник подстанции, получив травмы, сообщал «Царьград».
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