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ДТП с участием трех иномарок и шестью пострадавшими произошло в Ростове-на-Дону

Происшествия
ДТП с участием трех иномарок и шестью пострадавшими произошло в Ростове-на-Дону

Массовое ДТП с участием Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer и Kia Ceed произошло в Ростове-на-Дону. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщает управление Госавтоинспекции по Ростовской области.

Все случилось возле дома №1 по улице Пойменная. Мужчина за рулем Hyundai не поделил магистраль с водителем японской машины. Последнюю от удара отбросило на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с Kia Ceed.

Травмы различной степени тяжести получили водитель корейской иномарки и трое его пассажиров. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.
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