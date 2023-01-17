ДТП с участием трех иномарок и шестью пострадавшими произошло в Ростове-на-Дону

Массовое ДТП с участием Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer и Kia Ceed произошло в Ростове-на-Дону. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщает управление Госавтоинспекции по Ростовской области.
Все случилось возле дома №1 по улице Пойменная. Мужчина за рулем Hyundai не поделил магистраль с водителем японской машины. Последнюю от удара отбросило на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с Kia Ceed.
Травмы различной степени тяжести получили водитель корейской иномарки и трое его пассажиров. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.