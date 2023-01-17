Силовики перекрыли межрегиональный канал поставок мефедрона в Хабаровске

По данным стражей порядка, мужчина перевез особо крупную партию синтетических наркотиков из другого региона в краевой центр на личном автомобиле. В ходе досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили три килограмма запрещенных веществ на 12 млн рублей.