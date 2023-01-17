Силовики перекрыли межрегиональный канал поставок мефедрона в Хабаровске

Сотрудники ФСБ России перекрыли межрегиональный канал поставок мефедрона в Хабаровске. В результате успешно проведенной спецоперации силовики задержали 36-летнего местного жителя, причастного к нелегальному бизнесу, сообщает управление ведомства по Хабаровскому краю.
По данным стражей порядка, мужчина перевез особо крупную партию синтетических наркотиков из другого региона в краевой центр на личном автомобиле. В ходе досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили три килограмма запрещенных веществ на 12 млн рублей.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.