Клещеевка под противником — Пригожин

Ранее боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Пересвет» стал вести Telegram-канал компании и освещать события в зоне спецоперации. Однако, как пишут журналисты «Утро.ру», в настоящее время этот ресурс не публикует никакой информации. В связи с этим они обратились к предпринимателю с просьбой рассказать, соответствуют ли действительности слухи о том, что «музыкантам» удалось взять Клещеевку.