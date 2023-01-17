Клещеевка под противником — Пригожин

Значительная часть Клещеевки, которая располагается в Донецкой Народной Республике, в настоящий момент находится под контролем противника. Такой информацией поделился российский предприниматель Евгений Пригожин.
Ранее боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Пересвет» стал вести Telegram-канал компании и освещать события в зоне спецоперации. Однако, как пишут журналисты «Утро.ру», в настоящее время этот ресурс не публикует никакой информации. В связи с этим они обратились к предпринимателю с просьбой рассказать, соответствуют ли действительности слухи о том, что «музыкантам» удалось взять Клещеевку.
Пригожин возмутился тем, что многие российские СМИ пытаются всегда бежать впереди паровоза, из-за чего «на рельсах остается много тел».
«Клещеевка не взята. Идут тяжелые бои. Действительно, у нас есть определенные успехи. Как я уже говорил, толпы болтунов, бегущие впереди паровоза, очень сильно вредят парням, которые погибают. Поэтому в настоящий момент значительная часть Клещеевки под противником», — приводит слова бизнесмен пресс-служба компании «Конкорд».
Евгений Пригожин пообещал, что как только бойцы ЧВК «Вагнер» освободят территорию, он проинформирует об этом общественность вместо «Пересвета».