Власти Буркина-Фасо поздравили выпускников технологического института республики

Уагадугу, 17 января. Министр высшего образования, исследований и инноваций Буркина-Фасо Ален Дуа Гнабаху возглавил церемонию вручения дипломов выпускникам Республиканского технологического института (BIT).
Более 60 студентов получили официальные документы, подтверждающие квалификацию. Мероприятие прошло под патронажем властей.
Ректор BIT Родриг Каборе поздравил выпускников и поблагодарил их за проявленное трудолюбие во время обучения. Он добавил, что каждый учащийся освоил навыки инженерии и программирования, пользующиеся высоким спросом как на родине, так и за рубежом.
С напутственным словом выступил министр высшего образования, исследований и инноваций Буркина-Фасо Ален Дуа Гнабаху. Он призвал молодых специалистов не забывать университет и продолжать совершенствовать полученные в стенах вуза знания.
Ранее восемь сотрудников Национального центра исследований и технологий республики были удостоены престижной научной премии. Попечительский совет CAMES вручил ученым Международный орден Академических пальмовых ветвей за труды в сфере экономики, антропологии и экологии.