Власти Буркина-Фасо поздравили выпускников технологического института республики

Ректор BIT Родриг Каборе поздравил выпускников и поблагодарил их за проявленное трудолюбие во время обучения. Он добавил, что каждый учащийся освоил навыки инженерии и программирования, пользующиеся высоким спросом как на родине, так и за рубежом.