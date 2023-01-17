В Екатеринбурге четверо членов ОПГ похитили бизнес-леди ради выкупа

Как сообщил пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых, вечером 11 января поступило сообщение о пропаже женщины из Сысерти. Известно, что он является директором компании по розливу питьевой воды. Она уехала по работе на иномарки своего отца в Двуреченск, после чего перестала выходить на связь.