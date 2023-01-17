В Екатеринбурге четверо членов ОПГ похитили бизнес-леди ради выкупа

Екатеринбургские стражи порядка задержали четверых местных жителей по подозрению в похищении местной бизнес-леди.
Как сообщил пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых, вечером 11 января поступило сообщение о пропаже женщины из Сысерти. Известно, что он является директором компании по розливу питьевой воды. Она уехала по работе на иномарки своего отца в Двуреченск, после чего перестала выходить на связь.
Позже ее автомобиль нашли брошенным на трассе, а в салоне заметили следу крови. Оказалось, что предпринимательница была похищена возле коттеджного поселка Кадниково. Подозреваемые увезли ее в село в Сухоложском районе, где под угрозой убийства удерживали с целью получения выкупа.
Во главе преступной группы встал житель регионального центра. Он работает в той же фирме, где и похищенная. Его сообщники ранее привлекались к уголовной ответственности. Всем четверым предъявили обвинения по статье о похищении человека.