Власти Сен-Женевьев-де-Буа объяснили отказ принять от РФ плату за аренду кладбища

Французский город Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России оплату за места на русском кладбище из-за «исключительного международного контекста», заявили в мэрии.
Власти Сен-Женевьев-де-Буа в разговоре с РИА Новости отметили, что город «временно отложил» сотрудничество с Россией по кладбищу близ Парижа из политических соображений. Мэрия при этом заверила, что будет следить за содержанием русских могил на кладбище, несмотря на нежелание принимать от РФ плату за аренду.
«Мы решительно подтверждаем, что ни одна русская могила не будет потревожена», — подчеркнула в мэрии Сен-Женевьев-де-Буа.
Комментируя упомянутый инцидент, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия властей Сен-Женевьев-де-Буа «позором вопиющей бесчеловечной безнравственности».