Власти Сен-Женевьев-де-Буа объяснили отказ принять от РФ плату за аренду кладбища

Власти Сен-Женевьев-де-Буа в разговоре с РИА Новости отметили, что город «временно отложил» сотрудничество с Россией по кладбищу близ Парижа из политических соображений. Мэрия при этом заверила, что будет следить за содержанием русских могил на кладбище, несмотря на нежелание принимать от РФ плату за аренду.