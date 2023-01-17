Премьер-министр Буркина-Фасо встретился с представителями Торгово-промышленной палаты

Уагадугу, 17 января. Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела провел рабочее совещание с руководителями Торгово-промышленной палаты страны (CCI-BF). Об этом сообщило издание Sidwaya.
Директор организации Махамади Савадого передал официальные поздравления чиновнику, с которым не встречался с момента вступления в должность. От имени предпринимателей республики он пожелал главе правительства новых свершений в области экономики и безопасности.
Лидеры палаты попросили министров о поддержке в области совершенствования законодательства. Они напомнили, что частный сектор создает свыше 95% рабочих мест на территории Буркина-Фасо.
Предприниматели предложили создать единый центр мониторинга и оценки потерь бизнеса. По их словам, служба будет полезна для своевременной реакции страховщиков в случае форс-мажорных обстоятельств на предприятиях.
Стороны обсудили внесение изменений в Трудовой кодекс страны. По мнению деловых людей, обновленный пакет законов сделает занятость более привлекательной для жителей.
Ранее банкиры Буркина-Фасо предложили изменения в области финансового права. Реформа улучшит механизмы разрешения противоречий с участием кредитных учреждений.