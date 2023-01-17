Экономические показатели стран Евросоюза удивили представителей ЕЦБ

Европейская экономика оказалась устойчивее, чем этого ожидали эксперты и представители Европейского центрального банка (ЕЦБ), передает Bloomberg заявление главы финансового регулятора Марио Сентено.
Он прогнозирует позитивные показатели в первой половине 2023 года. В качестве причин называется одна из первых экономик Европы — немецкая. Если ФРГ удастся выстоять и не допустить сокращения и закрытия производств, то и у других стран появится надежда на положительные тенденции в экономике.
При этом ЕЦБ планирует придерживаться того же курса в борьбе с растущей инфляцией.