Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Иммунолог Болибок назвал опасные последствия перенесенного гриппа

Общество
Иммунолог Болибок назвал опасные последствия перенесенного гриппа

Пациенты, которые перенесли грипп, могут столкнуться с опасными последствиями. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам медика, перенесенный грипп провоцирует осложнение хронических заболеваний. Кроме того, некоторые переболевшие рискуют столкнуться с иммунодепрессией. Это состояние обычно продолжается в течение нескольких месяцев.

«Например, если у пациента до гриппа был туберкулез в зачаточном состоянии, то он может развиться полностью. Также часто появляется ревматизм», — сообщил Болибок.

Помимо этого, грипп может негативно сказаться на состоянии органов дыхания. Возникает риск развития хронических тонзиллитов, фарингитов и бронхитов, передает «Вечерняя Москва».
грипп здоровье иммунолог
Военкоры ФАН
Лучшие в аду