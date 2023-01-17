Иммунолог Болибок назвал опасные последствия перенесенного гриппа

Пациенты, которые перенесли грипп, могут столкнуться с опасными последствиями. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
По словам медика, перенесенный грипп провоцирует осложнение хронических заболеваний. Кроме того, некоторые переболевшие рискуют столкнуться с иммунодепрессией. Это состояние обычно продолжается в течение нескольких месяцев.
«Например, если у пациента до гриппа был туберкулез в зачаточном состоянии, то он может развиться полностью. Также часто появляется ревматизм», — сообщил Болибок.
Помимо этого, грипп может негативно сказаться на состоянии органов дыхания. Возникает риск развития хронических тонзиллитов, фарингитов и бронхитов, передает «Вечерняя Москва».