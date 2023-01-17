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Подозрительную коробку обнаружили около библиотеки в Каменске-Уральском

Технологии
Подозрительную коробку обнаружили около библиотеки в Каменске-Уральском

Жители Каменска-Уральского Свердловской области заметили на улице рядом с местной библиотекой подозрительный предмет.

Как пояснили в «РадиоПерехвате», странную коробку обнаружили на улице Алюминиевой прохожие. Сотрудников библиотеки пришлось эвакуировать прибывшим на место представителям компетентных органов, сообщает ku66.ru.

Сотрудники полиции, пожарные и бригада скорой помощи совместными усилиями обеспечили безопасность горожан. При ближайшем рассмотрении содержимого коробки оказалось, что в ней находится макулатура.
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