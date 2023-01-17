Жители Ульяновска массово жалуются на открытые люки канализации

На заседании штаба по развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских напомнил о недавней трагедии, когда 8-летний мальчик упал в открытый канализационный люк и погиб. Глава региона отметил, что от жителей продолжают поступать обращения.
Он рассказал, что жители Железнодорожного района, например, сообщили о провале на месте люка ливневой канализации. Причем яме уже полгода, передает сетевое издание «Главные новости Ульяновска». На открытые люки жалуются жители Ульяновска, Димитровграда, других районов и муниципалитетов.
Губернатор обратился к главам районных администраций с призывом не ждать новых трагедий, а немедленно заняться решением этой проблемы.