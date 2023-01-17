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Жители Ульяновска массово жалуются на открытые люки канализации

Общество

На заседании штаба по развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских напомнил о недавней трагедии, когда 8-летний мальчик упал в открытый канализационный люк и погиб. Глава региона отметил, что от жителей продолжают поступать обращения.

Жители Ульяновска массово жалуются на открытые люки канализации

Он рассказал, что жители Железнодорожного района, например, сообщили о провале на месте люка ливневой канализации. Причем яме уже полгода, передает сетевое издание «Главные новости Ульяновска». На открытые люки жалуются жители Ульяновска, Димитровграда, других районов и муниципалитетов.

Губернатор обратился к главам районных администраций с призывом не ждать новых трагедий, а немедленно заняться решением этой проблемы.
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