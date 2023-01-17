Мэр Нью-Йорка заявил, что в его городе больше нет места для мигрантов

Эль-Пасо, 17 января. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в его городе нет больше места для автобусов с мигрантами. Градоначальник сделал это замечание во время визита в приграничный Эль-Пасо.
Поездка мэра-демократа на границу с Мексикой была вызвана крупнейшим миграционным кризисом. Ранее Адамс заявлял, что приток мигрантов может стоить Нью-Йорку до 2 миллиардов долларов, в то время как город уже столкнулся с серьезным дефицитом бюджета. Эль-Пасо в штате Техас стал транзитным центром массового потока переселенцев. В результате инфраструктура населенного пункта испытывает серьезнейшие нагрузки, а улицы заполнили мигранты.
«Ни в одном городе не должно происходить ничего подобного. Это прекрасный город, и то, что произошло за последние несколько месяцев, негативно сказывается на его благополучии», — заявил Адамс во время посещения улиц Эль-Пасо.
Мэр крупнейшего города США обвинил Вашингтон в отсутствии координации при разрешении кризиса со стороны федерального правительства и сказал, что поднимет этот вопрос на конференции мэров Соединенных Штатов. Градоначальник также отметил, что около 3100 мигрантов были доставлены в Нью-Йорк из Техаса губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом без согласия мэрии. Многие из переселенцев были отправлены невольно и без указания, куда им идти после прибытия. Городские власти разместили их в приютах для бездомных, которые и так были переполнены.
В последние месяцы губернаторы-республиканцы Флориды и Техаса, более всех пострадавших от кризиса, отправили на автобусах тысячи мигрантов в города, управляемые демократами, включая Нью-Йорк, Чикаго и Вашингтон. Это обстоятельство усугубило жилищный кризис в крупных населенных пунктах, а также значительно повысило нагрузку на бюджет.