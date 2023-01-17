Мэр Нью-Йорка заявил, что в его городе больше нет места для мигрантов

Мэр крупнейшего города США обвинил Вашингтон в отсутствии координации при разрешении кризиса со стороны федерального правительства и сказал, что поднимет этот вопрос на конференции мэров Соединенных Штатов. Градоначальник также отметил, что около 3100 мигрантов были доставлены в Нью-Йорк из Техаса губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом без согласия мэрии. Многие из переселенцев были отправлены невольно и без указания, куда им идти после прибытия. Городские власти разместили их в приютах для бездомных, которые и так были переполнены.