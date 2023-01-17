Под Петербургом нашли мертвой женщину после возвращения в семью от любовника

По данным канала, женщина по имени Татьяна на некоторое время ушла из семьи, оставив несовершеннолетнюю дочь с супругом. Когда она вернулась, то начала страдать из-за проблем в личной жизни. Накануне трагедии близкие почувствовали неладное, когда Татьяна забирала дочку из детского сада.