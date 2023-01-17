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Под Петербургом нашли мертвой женщину после возвращения в семью от любовника

Происшествия
Под Петербургом нашли мертвой женщину после возвращения в семью от любовника

Жительницу Ленинградской области нашли без признаков жизни после того, как та вернулась в семью от любовника. Об этом во вторник пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

По данным канала, женщина по имени Татьяна на некоторое время ушла из семьи, оставив несовершеннолетнюю дочь с супругом. Когда она вернулась, то начала страдать из-за проблем в личной жизни. Накануне трагедии близкие почувствовали неладное, когда Татьяна забирала дочку из детского сада.

На следующий день ее тело без признаков насилия было найдено на дачном участке в районе поселка Котельский Кингисеппского района Ленинградской области.
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