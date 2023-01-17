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Скачок биткоина спровоцировал подорожание акций крупнейших майнеров

Экономика
Скачок биткоина спровоцировал подорожание акций крупнейших майнеров

Индекс MVIS Global Digital Assets Mining Index, куда входят данные о 20 крупнейших майнерах, таких как Riot Blockchain, Galaxy Digital, Bitfarms и Iris Energy, увеличился с начала января 2023 года на 64%, пишет Bloomberg.

За текущий месяц индикатор продемонстрировал самый высокий рост с момента его создания в декабре 2021 года. При этом акции Bitfarms выросли в цене более чем на 140%, бумаги Marathon Digital Holdings — более чем на 120%, а ценные бумаги Hive Blockchain Technologies — более чем вдвое.

Это произошло на фоне восстановления курса первой в мире криптовалюты, отмечает агентство. С начала года биткоин подорожал на 26,5% — с 16,6 тыс. до 21 тыс. долларов. Накануне актив обновил рекорд за четыре месяца, преодолев отметку в 21,4 тыс. долларов.

Несмотря на рост биткоина, главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ), кандидат экономических наук Михаил Беляев призвал не вкладываться в этот актив, сообщает «ФедералПресс».
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