Скачок биткоина спровоцировал подорожание акций крупнейших майнеров

За текущий месяц индикатор продемонстрировал самый высокий рост с момента его создания в декабре 2021 года. При этом акции Bitfarms выросли в цене более чем на 140%, бумаги Marathon Digital Holdings — более чем на 120%, а ценные бумаги Hive Blockchain Technologies — более чем вдвое.