Скачок биткоина спровоцировал подорожание акций крупнейших майнеров

Индекс MVIS Global Digital Assets Mining Index, куда входят данные о 20 крупнейших майнерах, таких как Riot Blockchain, Galaxy Digital, Bitfarms и Iris Energy, увеличился с начала января 2023 года на 64%, пишет Bloomberg.
За текущий месяц индикатор продемонстрировал самый высокий рост с момента его создания в декабре 2021 года. При этом акции Bitfarms выросли в цене более чем на 140%, бумаги Marathon Digital Holdings — более чем на 120%, а ценные бумаги Hive Blockchain Technologies — более чем вдвое.
Это произошло на фоне восстановления курса первой в мире криптовалюты, отмечает агентство. С начала года биткоин подорожал на 26,5% — с 16,6 тыс. до 21 тыс. долларов. Накануне актив обновил рекорд за четыре месяца, преодолев отметку в 21,4 тыс. долларов.
Несмотря на рост биткоина, главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ), кандидат экономических наук Михаил Беляев призвал не вкладываться в этот актив, сообщает «ФедералПресс».