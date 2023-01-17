В Турции задержали двоих россиян по подозрению в убийстве вора в законе Резо Тбилисского

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали двоих россиян по подозрению в убийстве вора в законе Резо Лорткипанидзе, более известного как Резо Тбилисский. Криминального авторитета родом из Грузии застрелили в 250 километрах от Трабзона, пишет портал «Прайм Крайм».
Источник в окружении погибшего допускает, что злоумышленники могли перепутать мужчину с вором в законе Роином Углавой, известном как Матевич, и убить Резо по ошибке. Установлено, что оба преступника жили в одном подъезде многоквартирного жилого дома, а в день, когда произошла трагедия, они вместе отъехали от здания на автомобиле Лорткипанидзе.
Последний вернулся один, и этого мог не знать киллер, отметили знакомые покойного. Пойманные полицейскими убийца с сообщником оказались этническими курдами из Армении. Устанавливаются все обстоятельства убийства.