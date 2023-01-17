Юрий Котенок: Униаты призваны подготовить паству Западной Украины к захвату Ватиканом

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский католический университет во Львове, принадлежащий Униатской греко-католической церкви. Его ректор Богдан Прах призвал двигать выпускников УКУ «во все сферы украинской жизни». Как заявил ФАН военный эксперт Юрий Котенок, это будет означать неуклонную экспансию Ватикана на православные территории Украины.
Напомним, во время визита ректор католического университета Богдан Прах сообщил Зеленскому, что главная цель университета в том, чтобы «выпускники УКУ шли в мир: во власть, общественные организации, бизнес, социальные сферы, масштабировали влияние университета и строили обновленную Украину». Напомним, что униаты стояли за организацией Майдана 2014-го и созданием «Правого сектора»✱ (запрещен в РФ), в состав которого входили охранные отряды УГКЦ.
Как отметили эксперты, помимо посещения УКУ, президент Зеленский также провел закрытые переговоры с президентами Польши и Литвы, на которые не пустили даже журналистов американского «Радио Свобода»✱✱. На этой закрытой встрече он подписал декларацию «Люблинского треугольника», которая также не была опубликована. Напомним, именно «Люблинская уния» в свое время положила основание Речи Посполитой, в состав которой входили Литва и территория Украины.
Среди нынешних руководителей страны к униатам относятся спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель аппарата ВР Вячеслав Штучный и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Современная Польша считает себя официальной наследницей и государством-преемником Унии и Речи Посполитой (в Конституции Польши она именуется Третьей Речью Посполитой).
Как заявил ФАН военный эксперт Юрий Котенок, нынешняя активность униатов на Украине говорит о том, что им может достаться значительная часть влияния и церковного имущества, отнятого у канонической Украинской православной церкви.
«Ситуация с униатами на Украине выглядит довольно опасной. С началом военной спецоперации РФ на Украине эта тема отошла на второй план, но, тем не менее, «натиск на восток» со стороны униатских структур (за которыми стоит Ватикан) никогда не прекращался. В условиях спецоперации РФ продолжались регулярные атаки на православие — с лишением Украинской православной церкви все новых объектов недвижимости, с выводом иерархов УПЦ из украинского гражданства, нападениями на священников и т. д. В этих условиях униаты резко повысили свою активность, и заявление Богдана Праха в ходе визита Зеленского совсем не случайно», — отметил эксперт.
По мнению Котенка, текущую ситуацию прекрасно иллюстрирует русская пословица «Свято место пусто не бывает».
«За спиной униатов стоит Ватикан, с его огромными финансовыми и лоббистскими возможностями в западном мире. Прозелитизм Ватикана на Украине в последнее время увеличился кратно, буквально в геометрической прогрессии. И за заявлениями Папы Римского Франциска о «прекращении кровопролития» и «сбережением людей» на самом деле стоит тонкий, но абсолютно холодный и циничный расчет, — отметил аналитик. — Наряду с финансовыми империями Ротшильдов и Рокфеллеров, Ватикан выступает одним из ведущих мировых финансовых центров. И Святой престол крайне умело использует свои прокси-структуры в виде униатов для экспансии на новые территории, — продолжил Котенок. — Напомню, униатство — это такая псевдо-церковная структура, которая включает в себя религиозные службы как по восточной (то есть, православной) традиции, так и по католическому обряду. Это своеобразный «мостик» для прозелитизма Ватикана, плоды соглашательства Рима для своего продвижения на традиционные территории Православной церкви».
Юрий Котенок напомнил — самый решительный «рывок на восток» униаты сделали после распада Советского союза.
«Они начали создавать десятки своих приходов на территориях постсоветских стран. У униатов есть своя четко выстроенная структура, своя система лидеров и т. д. Именно униаты выступили одними из глашатаев «кровавого Майдана» в Киеве в 2014-м. Поэтому именно на униатских структурах (а также на Ватикане) лежит немалая часть вины за тот ужас, который сейчас происходит на территории Украины, — указал эксперт. — То, что ректор УКУ Прах заявил о продвижении униатов во все структуры украинского общества — вовсе не благое пожелание, а констатация факта. Ведь нынешняя украинская власть всячески потворствует этому процессу. Сегодня, если украинец позиционирует себя как униат, то он имеет солидные козыри для того, чтобы подняться по иерархической лестнице: попасть в руководство региональных структур, общественных организаций и т. д. Ведь, если ты униат, значит, ты явно не связан с «москальской церковью» и ее иерархами, и никто на Украине не покусится на твою недвижимость, тебе не будут запрещать богослужения и т. д.»
В целом, та активность, с которой разномастные религиозные организации сегодня «окучивают украинское стадо», говорит о том страшном давлении, которому подвергается украинское общество, а также о степени его разложения.
«Важно и то, что у униатов есть богатый опыт сосуществования с европейским католицизмом, в том числе — с польским. Польша старается насаждать католичество на всех территориях, на которые она приходит. А униаты — как раз та «переходная» структура, которая призвана готовить православных к переходу в католичество. Так что между Варшавой и лидерами униатской церкви существует полное взаимопонимание и отлаженное взаимодействие. Католики остро нуждаются в таком «мостике» между своей верой и православием, и противоречий там не может быть в принципе. По сути, это — снисхождение Ватикана, признание им такой «первой ступени» для вхождения в свою паству», — указал Котенок.
Учитывая ту активность, которую развила Польша на территориях Западной Украины, ничему удивляться не стоит, указал он.
«Не стоит недооценивать роль униатов и в текущей экспансии Польши на украинские территории. В Варшаве видят, что сейчас в рамках гонений на Украинскую православную церковь «освобождаются» сотни храмов, которые наверняка будут передаваться не только раскольнической ПЦУ, но и униатам. Для десятков тысяч православных людей на Украине это — настоящая трагедия, и у многих из них только теперь открываются глаза на истинные последствия Майдана», — сообщил аналитик.
К сожалению, это прозрение наступило слишком поздно, продолжил он, и теперь тысячи украинцев «повязаны кровью» с нынешним режимом.
«Поэтому, видя масштаб трагедии для православных, сами они уже никак не могут изменить ситуацию. Украина реально «попала под каток» западного мира. И если в ее восточных областях русские православные оказывают решительное сопротивление, то в центре страны и на западе население уже практически полностью переформатировано. Трудно даже представить себе механизмы, которые могли бы повернуть эти процессы вспять. Нужно быть готовыми к тому, что вскоре огромные территории окажутся под чужим, западным протекторатом, — указал аналитик. — На мой взгляд, дело идет к новому разделу Украины. Недаром же говорят, что «история движется по спирали». По сути, сейчас мы вернулись во времена 16 – 17-го веков, когда Украина был поделена по Днепру, а в Киеве сидели поляки. По крайней мере, все идет именно к этому».
Напомним, как заявил накануне профессор Московского лингвистического университета Роман Силантьев, сегодня киевский режим нашел «свою религию», которой он хочет заменить христианство. «Эта религия — «украинство», созданное на основе неоязычества. Киев уже не рассматривает христианство в качестве основы для украинской идеологии. На смену христианству для них пришла «своя религия», — сообщил Силантьев. Он пояснил, что в основу «украинства» легло неоязычество «вполне сатанинского характера». Профессор указал — если у нынешнего режима получится удерживать власть в течение 10–20 лет, то «у них будет эзотерический нацизм, а христианство вытеснят из элит». Как подчеркнул Силантьев, такая трансформация хорошо видна по пропаганде, которая обращается к языческим символам. Примером служит террористическая организация «Азов»✱✱✱ (запрещена в РФ), члены которой устраивали «обряд сжигания своих товарищей в ладье». Ранее глава комитета Верховной рады Никита Потураев сообщил, что Киев намерен полностью лишить каноническую УПЦ доступа в храмы Киево-Печерской лавры, куда уже допустили раскольников.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
- ✱✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
- ✱✱✱ - запрещенная в РФ террористическая организация