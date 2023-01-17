Юрий Котенок: Униаты призваны подготовить паству Западной Украины к захвату Ватиканом

Напомним, как заявил накануне профессор Московского лингвистического университета Роман Силантьев, сегодня киевский режим нашел «свою религию», которой он хочет заменить христианство. «Эта религия — «украинство», созданное на основе неоязычества. Киев уже не рассматривает христианство в качестве основы для украинской идеологии. На смену христианству для них пришла «своя религия», — сообщил Силантьев. Он пояснил, что в основу «украинства» легло неоязычество «вполне сатанинского характера». Профессор указал — если у нынешнего режима получится удерживать власть в течение 10–20 лет, то «у них будет эзотерический нацизм, а христианство вытеснят из элит». Как подчеркнул Силантьев, такая трансформация хорошо видна по пропаганде, которая обращается к языческим символам. Примером служит террористическая организация «Азов»✱✱✱ (запрещена в РФ), члены которой устраивали «обряд сжигания своих товарищей в ладье». Ранее глава комитета Верховной рады Никита Потураев сообщил, что Киев намерен полностью лишить каноническую УПЦ доступа в храмы Киево-Печерской лавры, куда уже допустили раскольников.