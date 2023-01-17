Александр Овечкин догнал Бретта Халла по количеству голевых передач в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал одно очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Айлендерс» (4:3 ОТ). Россиянин сравнялся с Бреттом Халлом по количеству результативных передач в карьере.
Овечкин за все время выступлений в НХЛ заработал 650 ассистентских баллов. Форвард «Вашингтона» вышел на 69-е место по данному показателю, сравнявшись с Халлом.
«Кэпиталз» минувшей ночью обыграли «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3. Победу «Вашингтону» в овертайме своим точным броском принес российский защитник Дмитрий Орлов.