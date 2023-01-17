Туристку из Кореи нашли мертвой на перевале Торанг Ла в Непале

Мертвую туристку из Кореи обнаружили на перевале Торанг Ла в Непале, передает Sungabhanews.
Страшную находку сделали путешественники, которые шли по горной тропе вместе с гидом. Предположительно, женщина могла скончаться из-за горной болезни — маршрут проходит на высоте более 5400 метров над уровнем моря.
Сейчас труп иностранки находится в Мананге, в скором времени его направят в Катманду. В полиции сообщили, что на той же горной тропе были найдены еще два мертвых путешественника — всех отправят в столицу одновременно.