Бывший замгендиректора авиакомпании S7 предстанет перед судом по делу о подкупе и мошенничестве

Фигуранты в июне 2021 года получили деньги за "помощь" мужчине в трудоустройстве вторым пилотом. Также выяснилось, что летный директор пообещал знакомой помочь ее сыну получить медзаключение о его годности к обучению на пилота. За такую услугу женщина перевела гражданину 350 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Домодедовский городской суд.