Бывший замгендиректора авиакомпании S7 предстанет перед судом по делу о подкупе и мошенничестве

Трое сотрудников авиакомпании S7, среди которых оказался заместитель гендиректора, предстанут перед судом по делу о коммерческом подкупе и мошенничестве на 1,8 миллиона рублей в Подмосковье, передает РИА Новости. По данным СМИ, речь идет о заместителе гендиректора по фамилии Камышев.
Фигуранты в июне 2021 года получили деньги за "помощь" мужчине в трудоустройстве вторым пилотом. Также выяснилось, что летный директор пообещал знакомой помочь ее сыну получить медзаключение о его годности к обучению на пилота. За такую услугу женщина перевела гражданину 350 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Домодедовский городской суд.