Могила актрисы Инны Чуриковой утонула в цветах от благодарных поклонников

Чурикова являлась лауреатом Государственной премии РФ, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Также актриса — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В связи с ее достижениями артистка похоронена на Новодевичьем кладбище.