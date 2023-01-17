Могила актрисы Инны Чуриковой утонула в цветах от благодарных поклонников

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой прошло в храме Христа Спасителя в Москве. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище. Могила артистки утонула в цветах от благодарных поклонников.
Множество людей пришли проводить Чурикову в последний путь. Актриса скончалась 14 января на 80-м году жизни. Президент России Владимир Путин прислал венок на траурное мероприятие. Примеру российского лидера последовал премьер-министр Михаил Мишустин.
Чурикова являлась лауреатом Государственной премии РФ, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Также актриса — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В связи с ее достижениями артистка похоронена на Новодевичьем кладбище.