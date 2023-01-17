Режиссер Михаил Горевой считает, что Чурикова осветила своим творчеством целое поколение

Актер и театральный режиссер Михаил Горевой посетил церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя. По его словам, покойная актриса навсегда останется с народом.
Артист свято верит в то, что светлая память о звезде советского кинематографа никогда не угаснет, поскольку своим творчеством она осветила целое поколение людей.
«Выбегает ко мне 26-летняя королева. 26-летняя Инна Чурикова. Вот так ушла, нет, не ушла. Она навсегда! Поколение наших людей эта женщина осветила своим светом. Через нее, через вот эту белую дыру в космосе на наши души, в наши головы, лился свет божественный. Никуда она не ушла. Она осталась с нами навеки! Со мной — точно. Я думаю, и с нашим народом. Вот это истина», — процитировал режиссера корреспондент ФАН.
Напомним, Чурикова ушла из жизни 14 января в возрасте 79 лет из-за остановки сердца. Артистку собираются похоронить на Новодевичьем кладбище, где покоятся кинорежиссер Владимир Меньшов и актер Василий Лановой.