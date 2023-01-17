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«Сербы и сами прекрасно справляются»: Пригожин ответил на слухи о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Косово

Общество
«Сербы и сами прекрасно справляются»: Пригожин ответил на слухи о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Косово

Сербия в состоянии решать свои проблемы без участия бойцов ЧВК «Вагнер», которые никогда не были в республике. Об этом сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен отметил, что слухи о деятельности «музыкантов» в стране не имеют под собой никаких оснований. Кроме того, утверждает он, сами сербы уже длительное время не состояли в числе ЧВК «Вагнер».

«ЧВК "Вагнер" никогда не была в Сербии. И никаких контактов с Сербией не имела. Сербских граждан в настоящий момент в ЧВК "Вагнер" нет и не было уже длительное время. Поэтому все слухи, которые нагнетаются вокруг взаимодействия группы "Вагнер" и Сербии, не имеют под собой никаких оснований. Насколько мы знаем, сербы и сами прекрасно справляются со своими проблемами. И я желаю им удачи и процветания», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
«Сербы и сами прекрасно справляются»: Пригожин ответил на слухи о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Косово

Пригожин также иронично предложил услуги бойцов ЧВК «Вагнер» в разрешении возможных межнациональных конфликтов в Соединенных Штатах. Он заявил, что формирование ждет приглашения от советника Госдепа Дерека Шолле.
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