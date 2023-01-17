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Путин изменил статус экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Экономика
Путин изменил статус экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Российский президент Владимир Путин распорядился изменить статус Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Президент России подписал указ, согласно которому мероприятие будет проводиться каждый год. В 2023 году оно пройдет 18 и 19 мая, а главой организационного комитета станет вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, форум реализуется с 2009 года. В ходе мероприятия организованы мастер-классы, тренинги, консультации экспертов. Также там обсуждаются вопросы сотрудничества и развития проектов между Россией и Республикой Татарстан.
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