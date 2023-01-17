Сбежавшая из России Монеточка после оплаты долга Стасу Костюшкину продает квартиру в Москве

Певица Монеточка погасила долг по делу о плагиате хита экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Теперь сбежавшая из России артистка решила продать московскую недвижимость.
Адвокат исполнителя песни «Женщина, я не танцую» Роман Лалаян в разговоре с ФАН подтвердил, что долг Монеточки перед Костюшкиным погашен. Певица должна была заплатить более полумиллиона рублей.
После оплаты штрафа по делу о плагиате появились сведения, что артистка выставила на продажу свое жилье в Москве. Исполнительница приобретала жилую площадь размером 60 квадратных метров за 20 миллионов рублей.
Монеточка, сделав в квартире ремонт, повысила цену на жилплощадь на 10 миллионов рублей. В СМИ сообщили, что потенциальные покупатели вовсю интересуются жильем беглянки.
В настоящее время Монеточка вместе с супругом проживает в Прибалтике. Не исключено, что жизнь в Европе бьет по карману певицы, и та теперь вынуждена продать недвижимость в Москве.